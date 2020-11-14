أهداف فوز أوروجواي على كولومبيا 3-0 (تصفيات كأس العالم 2022)

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 11:00

11/14/2020 11:00:22 AM أهداف فوز أوروجواي على كولومبيا 3-0 (تصفيات كأس العالم 2022)
تصفيات كأس العالم 2022 كولومبيا أوروجواي
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