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أهداف فوز أوروجواي على كولومبيا 3-0 (تصفيات كأس العالم 2022)
السبت، 14 نوفمبر 2020 - 11:00
11/14/2020 11:00:22 AM
أهداف فوز أوروجواي على كولومبيا 3-0 (تصفيات كأس العالم 2022)
تصفيات كأس العالم 2022
كولومبيا
أوروجواي
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