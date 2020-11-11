فايزة حيدر.. أول مدربة مصرية لفريق كرة قدم رجال.. وتجربة إيديال جولدي الناشئة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 00:58

11/11/2020 12:58:18 AM فايزة حيدر.. أول مدربة مصرية لفريق كرة قدم رجال.. وتجربة إيديال جولدي الناشئة
فايزة حيدر إيديال جولدي
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