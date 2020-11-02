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ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد 0/1 (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 00:19
11/2/2020 12:19:08 AM
ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد 0/1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز نيوكاسل على إيفرتون 1/2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ساوثامبتون على أستون فيلا 3/4 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز ساسولو على نابولي 0/2 (الدوري الإيطالي)
أرسنال
مانشستر يونايتد
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