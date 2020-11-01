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أهداف فوز يوفنتوس على سبيزيا 1/4 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 19:24
11/1/2020 7:24:33 PM
أهداف فوز يوفنتوس على سبيزيا 1/4 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز ميلان على أودينيزي 1/2 (الدوري الإيطالي)
هدف تقدم ميلان على أودينيزي (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز تشيلسي على بيرنلي 0/3 (الدوري الإنجليزي)
يوفنتوس
رونالدو
سبيزيا
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