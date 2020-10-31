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ملخص فوز أوليمبياكوس وهدفا أحمد حسن كوكا في أبولون 0/2 (الدوري اليوناني)
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 22:04
10/31/2020 10:04:17 PM
ملخص فوز أوليمبياكوس وهدفا أحمد حسن كوكا في أبولون 0/2 (الدوري اليوناني)
الحكم يحتسب ركلة جزاء على حجازي في دربي جدة والـVAR يلغيها
أهداف فوز أتالانتا على كروتوني 1/2 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز سموحة على نادي مصر 0/2 (الدوري المصري)
أولمبياكوس
أحمد حسن كوكا
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