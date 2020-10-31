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أجواء كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مختلفة في القاهرة
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:35
10/31/2020 5:35:49 PM
أجواء كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد مختلفة في القاهرة
أهداف فوز المصري على وادي دجلة 1/2 (الدوري المصري)
هدف المصري الأول الرائع في وادي دجلة - إسلام عطية
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