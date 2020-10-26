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ملخص تعادل يوفنتوس وهيلاس فيرونا 1-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 01:18
10/26/2020 1:18:06 AM
ملخص تعادل يوفنتوس وهيلاس فيرونا 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز فيورنتينا على أودينيزي 3-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل بارما وسبيزيا 2-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على بينيفينتو 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز كالياري على كروتوني 4-2 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا
في إيطاليا
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