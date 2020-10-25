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أهداف فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 1/2 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 12:30
10/25/2020 12:30:32 PM
أهداف فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 1/2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز كريستال بالاس على فولام 1/2 (الدوري الإنجليزي)
هدفا تعادل وست هام ومانشستر سيتي 1/1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز لاتسيو على بولونيا 1/2 (الدوري الإيطالي)
ليفربول
شيفيلد يونايتد
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