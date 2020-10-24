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أهداف فوز سامبدوريا على أتالانتا 1/3 (الدوري الإيطالي)
السبت، 24 أكتوبر 2020 - 18:55
10/24/2020 6:55:14 PM
أهداف فوز سامبدوريا على أتالانتا 1/3 (الدوري الإيطالي)
فاتي يدرك التعادل لـ برشلونة ضد ريال مدريد (الدوري الإسباني)
فالفيردي يتقدم لـ ريال مدريد على برشلونة (الدوري الإسباني)
أهداف فوز ليدز يونايتد على أستون فيلا 0/3 (الدوري الإنجليزي)
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
أتالانتا
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