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أهداف تعادل تشيلسي مع ساوثامبتون 3/3 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 23:41
10/17/2020 11:41:12 PM
أهداف تعادل تشيلسي مع ساوثامبتون 3/3 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز مانشستر سيتي على أرسنال 0/1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف تعادل إيفرتون وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز نابولي على أتالانتا 1/4 (الدوري الإيطالي)
في إنجلترا
تشيلسي
ساوثامبتون
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