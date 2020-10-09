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ملخص تعادل بيرو وباراجواي 2-2 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 10:56
10/9/2020 10:56:08 AM
ملخص تعادل بيرو وباراجواي 2-2 (تصفيات كأس العالم)
بيرو
باراجواي
تصفيات كأس العالم
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