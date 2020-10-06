كيف كانت كرة القدم جزء من أهم خطة خداع استراتيجي لتحقيق نصر أكتوبر المجيد؟

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 14:16

10/6/2020 2:16:02 PM كيف كانت كرة القدم جزء من أهم خطة خداع استراتيجي لتحقيق نصر أكتوبر المجيد؟
نصر أكتوبر المجيد 6 أكتوبر
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