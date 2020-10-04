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ملخص فوز أتالانتا على كالياري 2/5 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 23:54
10/4/2020 11:54:18 PM
ملخص فوز أتالانتا على كالياري 2/5 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز توتنام على مانشستر يونايتد 1/6 (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز ولفرهامبتون على فولام 0/1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 1/2 (الدوري الإنجليزي)
أتالانتا
كالياري
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