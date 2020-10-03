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أهداف فوز إيفرتون على برايتون 2/4 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 23:09
10/3/2020 11:09:38 PM
أهداف فوز إيفرتون على برايتون 2/4 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ساسولو على كروتوني 1/4 (الدوري الإيطالي)
هدف فوز وادي دجلة على أسوان 0/1 (الدوري المصري)
هدفا تعادل نادي مصر وإنبي 1/1 (الدوري المصري)
في الدوري
إيفرتون
برايتون
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