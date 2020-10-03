أهداف فوز سامبدوريا على فيورنتينا 1/2 (الدوري الإيطالي)

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 00:01

10/3/2020 12:01:31 AM أهداف فوز سامبدوريا على فيورنتينا 1/2 (الدوري الإيطالي)
فيورنتينا سامبدوريا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله: عرضان من مصر لضم إيفونا.. وموقف عودته لـ الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
وكيل أفشة: فريق اسكتلندي مهتم بضم اللاعب.. وآخر سعودي ساعة | مصر
ثنائي الجهاز الفني الجديد في الأهلي: نهدف أن تتذكرنا الجماهير دائما بشكل جيد ساعة | الدوري المصري
وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر ساعة | الدوري المصري
هالاند يختار 8 مهاجمين أفضل منه.. ويوضح سبب طريقته الغريبة في الإجابة على الصحفيين ساعة | أوروبا
موسيماني: هدفي دوري الأبطال.. ولم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام وتلك رسالتي لجماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: لا أحب ترديد أن الدراويش في منطقة الهبوط لأننا فريق كبير 2 ساعة | الدوري المصري
اسكواش – الشوربجي يهزم علي فرج ويلاقي عبد الجواد بنهائي السلسلة الختامية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك