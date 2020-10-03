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أهداف فوز سامبدوريا على فيورنتينا 1/2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 00:01
10/3/2020 12:01:31 AM
أهداف فوز سامبدوريا على فيورنتينا 1/2 (الدوري الإيطالي)
الأهلي يُكرم سيزا وبينيكل بعد نهاية مهمتهما مع الفريق
هدفا تعادل الإسماعيلي وسموحة 1/1 (الدوري المصري)
أهداف فوز الإنتاج الحربي على حرس الحدود 1/3 (الدوري المصري)
فيورنتينا
سامبدوريا
الدوري الإيطالي
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