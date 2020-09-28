أهداف تعادل روما ويوفنتوس 2/2 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 01:00

9/28/2020 1:00:15 AM أهداف تعادل روما ويوفنتوس 2/2 (الدوري الإيطالي)
في إيطاليا يوفنتوس روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين السيد يرد على تقارير انضمامه لـ بيراميدز.. ويكشف "تفاصيل صادمة" في رحلة تونس 11 دقيقة | مصر
الزمالك يعلن استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس المرمى 12 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: لم يتم التعاقد مع جروس أو فيريرا لأسباب واضحة.. وموقف بابل 20 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - تعثر الوداد يشعل قمة الدوري المغربي 32 دقيقة | إفريقيا
أيمن عبد العزيز لـ في الجول: أتممت عملي مع الفريق الأول وأعود للناشئين.. أشكر الزمالك على ثقته 41 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – روبن دياش إلى مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو وأوتامندي لـ بنفيكا 54 دقيقة | أوروبا
شريف إكرامي: كانت رغبتي اللعب لفريق غير جماهيري خارج مصر.. وسر الانتقال لبيراميدز 58 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المقاولون: أوافق على أي قرار يتخذه النحاس بشأن تدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب
قد ينال إعجابك