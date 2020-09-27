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هدف فوز ليدز يونايتد على شيفيلد يونايتد 0/1 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 23:21
9/27/2020 11:21:50 PM
هدف فوز ليدز يونايتد على شيفيلد يونايتد 0/1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ليستر سيتي على مانشستر سيتي 2/5 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز نابولي على جنوى 0/6 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز ميلان على كروتوني 0/2 (الدوري الإيطالي)
ليدز يونايتد
شيفيلد يونايتد
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