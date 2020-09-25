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أهداف فوز توتنام على شكينديا 1/3 (تصفيات الدوري الأوروبي)
الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 18:09
9/25/2020 6:09:13 PM
أهداف فوز توتنام على شكينديا 1/3 (تصفيات الدوري الأوروبي)
أهداف تعادل المصري مع الإنتاج الحربي 2/2 (الدوري المصري)
صناعة تريزيجيه ضمن أهداف فوز أستون فيلا على بريستول سيتي 0/3 (كأس الرابطة الإنجليزية)
أهداف فوز ميلان على بودو جليمت 2/3 (تصفيات الدوري الأوروبي)
توتنام
الدوري الأوروبي
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