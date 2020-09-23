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هدفا فوز ميلان على بولونيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 18:41
9/23/2020 6:41:53 PM
هدفا فوز ميلان على بولونيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش
بولونيا
الدوري الإيطالي
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