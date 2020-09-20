محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أري بابل صفقة الزمالك الجديدة يبدي غضبه بسبب تعامل مسؤولي النادي معه
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 11:01
9/20/2020 11:01:35 AM
أري بابل صفقة الزمالك الجديدة يبدي غضبه بسبب تعامل مسؤولي النادي معه
ملخص فوز ليدز يونايتد على فولام 3/4 (الدوري الإنجليزي)
رابونا من عمرو السولية أمام مصر للمقاصة
هدف الأهلي الملغي أمام مصر للمقاصة بقرار من الـVAR - عمرو السولية
أري بابل
الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوتا: أتمنى مساعدة صلاح وماني وفيرمينو
13 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
ديلي ستار: مورينيو يريد انتشال لينجارد من كابوس مانشستر يونايتد
23 دقيقة |
ميركاتو
فالفيردي: أشعر بالأمان في شوارع مدريد.. وتمنيت لو وجدت وسيلة أخرى لعرقلة موراتا
51 دقيقة |
أوروبا
كلوب: صلاح يستحق كل المديح لهذه الأسباب
55 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
الأهلي: هذا ما نخشاه من التحكيم في إفريقيا.. وحقيقة التعاقد مع بلايلي وبانون
ساعة |
إفريقيا
رسميا – لمجاورة صديقه المفضل.. جينكيز أوندر ينتقل إلى ليستر سيتي
ساعة |
ميركاتو
مواعيد مباريات الأحد 20-9-2020 والقنوات الناقلة – تشيلسي ضد ليفربول.. وريال مدريد ويوفنتوس
ساعة |
أوروبا
في الجول يجيب عن.. هل تعرض بيل للإصابة قبل انضمامه إلى توتنام؟
ساعة |
تقرير في الجول
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الأهلي: هذا ما نخشاه من التحكيم في إفريقيا.. وحقيقة التعاقد مع بلايلي وبانون
في الجول يجيب عن.. هل تعرض بيل للإصابة قبل انضمامه إلى توتنام؟
كلوب: صلاح يستحق كل المديح لهذه الأسباب
في الجول يكشف – خطوة جديدة من الزمالك مع فيريرا.. والخطة البديلة
جوتا: أتمنى مساعدة صلاح وماني وفيرمينو
الأكثر مشاهدة
1
انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي
2
كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار"
3
خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
4
لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني
قد ينال إعجابك