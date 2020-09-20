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ملخص فوز ليدز يونايتد على فولام 3/4 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 10:44
9/20/2020 10:44:59 AM
ملخص فوز ليدز يونايتد على فولام 3/4 (الدوري الإنجليزي)
رابونا من عمرو السولية أمام مصر للمقاصة
هدف الأهلي الملغي أمام مصر للمقاصة بقرار من الـVAR - عمرو السولية
ممر شرفي من مصر للمقاصة للاعبي الأهلي أبطال الدوري الـ 42
ليدز يونايتد
فولام
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