رئيس المقاصة يتحدث عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال.. ومستقبل محمد إبراهيم

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 00:56

9/13/2020 12:56:59 AM

رئيس المقاصة يتحدث عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال.. ومستقبل محمد إبراهيم