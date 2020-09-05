تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ عن "مسؤول" وأزمة كهربا

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 01:05

9/5/2020 1:05:52 AM تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ عن "مسؤول" وأزمة كهربا
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