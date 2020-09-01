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تصريحات نارية من حسني عبد ربه ضد إدارة الإسماعيلي
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 02:10
9/1/2020 2:10:25 AM
تصريحات نارية من حسني عبد ربه ضد إدارة الإسماعيلي
أهداف فوز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
هدفا تعادل حرس الحدود والمقاصة (الدوري المصري)
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