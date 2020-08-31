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أهداف فوز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 23:03
8/31/2020 11:03:32 PM
أهداف فوز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي 3-1 (الدوري المصري)
هدف فوز الزمالك أمام إنبي - الونش (الدوري المصري)
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