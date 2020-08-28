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شاهد ما حدث بين مشجعي برشلونة و بارتوميو بعد اقتحامهم النادي بنظرة أخرى
الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 22:32
8/28/2020 10:32:45 PM
شاهد ما حدث بين مشجعي برشلونة و بارتوميو بعد اقتحامهم النادي بنظرة أخرى
برشلونة
بارتوميو
ميسي
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