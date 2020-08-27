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أهداف فوز المقاولون العرب أمام الزمالك 2-1 (الدوري المصري)
الخميس، 27 أغسطس 2020 - 23:43
8/27/2020 11:43:48 PM
أهداف فوز المقاولون العرب أمام الزمالك 2-1 (الدوري المصري)
هدف المقاولون العرب الأول في الزمالك - لويز إدوارد
أهداف فوز وادي دجلة على مصر للمقاصة 1/3 (الدوري المصري)
هدفا مصر للمقاصة ووادي دجلة في أول 10 دقائق
في الدوري
المقاولون العرب
الزمالك
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