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أهداف فوز وادي دجلة على مصر للمقاصة 1/3 (الدوري المصري)
الخميس، 27 أغسطس 2020 - 21:15
8/27/2020 9:15:16 PM
أهداف فوز وادي دجلة على مصر للمقاصة 1/3 (الدوري المصري)
هدفا مصر للمقاصة ووادي دجلة في أول 10 دقائق
مٌلخص تصديات وتألق عماد السيد مع الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود
هدف تعادل الاتحاد السكندري القاتل أمام حرس الحدود - أحمد راشد
في الدوري
مصر للمقاصة
وادي دجلة
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