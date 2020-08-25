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هدفا تعادل أسوان وإنبي 1-1 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 20:05
8/25/2020 8:05:09 PM
هدفا تعادل أسوان وإنبي 1-1 (الدوري المصري)
في الدوري
أسوان
إنبي،أسوان
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