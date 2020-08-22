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هدف فوز بيراميدز القاتل على حساب سموحة
السبت، 22 أغسطس 2020 - 01:42
8/22/2020 1:42:02 AM
هدف فوز بيراميدز القاتل على حساب سموحة
هدف بيراميدز الأول في مرمى سموحة - إبراهيم عادل
هدف تعادل سموحة في مرمى بيراميدز
هدف فوز أسوان على المقاولون العرب (الدوري المصري)
سموحة
في الدوري
بيراميدز
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