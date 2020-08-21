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هدف فوز أسوان على المقاولون العرب (الدوري المصري)
الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 20:53
8/21/2020 8:53:11 PM
هدف فوز أسوان على المقاولون العرب (الدوري المصري)
هدف وادي دجلة في الإسماعيلي عن طريق حسام عرفات
هدف الإسماعيلي في وادي دجلة عن طريق أحمد مدبولي
جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل القمة
جميع أهداف روبرت ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا 2019-2020
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