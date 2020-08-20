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هدف وادي دجلة في الإسماعيلي عن طريق حسام عرفات
الخميس، 20 أغسطس 2020 - 01:15
8/20/2020 1:15:11 AM
هدف وادي دجلة في الإسماعيلي عن طريق حسام عرفات
هدف الإسماعيلي في وادي دجلة عن طريق أحمد مدبولي
جميع أهداف روبرت ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا 2019-2020
جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل القمة
الإسماعيلي
وادي دجلة
حسام عرفات
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