محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
جميع أهداف روبرت ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا 2019-2020
الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 11:55
8/19/2020 11:55:02 AM
جميع أهداف روبرت ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا 2019-2020
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
روبرت ليفاندوفسكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لجنة أخلاقيات فيفا تبرئ إنفانتينو
3 دقيقة |
أوروبا
تقارير: النني يعود إلى أرسنال للإعداد للموسم الجديد.. ولكن أرتيتا يريد إعارته
4 دقيقة |
المحترفون
مباشر ليلة الأبطال – ليون ضد بايرن ميونيخ
15 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
جازيتا ديللو سبورت: تشيلسي يريد بيرنارديسكي من يوفنتوس
38 دقيقة |
أوروبا
تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي في مدينة نصر
48 دقيقة |
الدوري المصري
خبر في الجول – فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز
55 دقيقة |
الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – خماسي في وسط ليون أمام بايرن الذي يحافظ على قوام الـ8
59 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
استراحة الدوري المصري - الإسماعيلي (0) وادي دجلة (0).. نهاية الشوط الأول
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مباشر ليلة الأبطال – ليون ضد بايرن ميونيخ
تقارير: النني يعود إلى أرسنال للإعداد للموسم الجديد.. ولكن أرتيتا يريد إعارته
خبر في الجول – فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز
مؤتمر كومان: أتمنى استمرار ميسي.. ورسالة لرئيس برشلونة المقبل
بيان رسمي - الإنتاج: الحكام تعمدت عدم استخدام الـVAR أمام الأهلي والمقاولون.. نريد استعادة حقنا
الأكثر مشاهدة
1
آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟
2
"كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان
3
هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
4
فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك