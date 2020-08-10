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أهداف فوز بيراميدز على طنطا 3-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:57
8/10/2020 8:57:41 PM
أهداف فوز بيراميدز على طنطا 3-0 (الدوري المصري)
الدوري المصري
طنطا
في الدوري
بيراميدز
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