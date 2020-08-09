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جانب من ودية الفريق الأول للمصري والناشئين بعد مباراة الزمالك
الأحد، 09 أغسطس 2020 - 22:59
8/9/2020 10:59:04 PM
جانب من ودية الفريق الأول للمصري والناشئين بعد مباراة الزمالك
ثنائية الأهلي في مرمى إنبي
هدف الأهلي في مرمى إنبي - محمد هاني
فرصة محمد إبراهيم الرائعة أمام أسوان
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