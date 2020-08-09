فرصة محمد إبراهيم الرائعة أمام أسوان

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 18:32

8/9/2020 6:32:22 PM فرصة محمد إبراهيم الرائعة أمام أسوان
مصر للمقاصة أسوان الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد إبراهيم: عقد أحمر؟ تركيزي بالكامل مع المقاصة.. وهذا سر تألقي 18 دقيقة | مصر
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد إنبي 21 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - أحمد علي يقود الهجوم أمام الأهلي في غياب محمد شريف 25 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نواصل استعدادنا لمباراة المصري رغم حالات كورونا في صفوفهم 26 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي - مروان يقود الهجوم أمام إنبي 33 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المصري لـ في الجول: لن نلعب مباراة الحدود.. ونرفض الاتهام بالتقصير 38 دقيقة | الدوري المصري
في عودة إيهاب جلال.. المقاصة يُغرق تماسيح أسوان 42 دقيقة | الدوري المصري
العشري لـ في الجول: العند سيؤدي للاحتقان.. كيف نلعب بدون مدرب و12 لاعبا؟ 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك