أحمد مرتضى: تركي طلب ضم الشناوي وجبر لـ الأهلي.. فطلبنا ضم السعيد وأجايي ومعلول

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 01:20

8/9/2020 1:20:27 AM أحمد مرتضى: تركي طلب ضم الشناوي وجبر لـ الأهلي.. فطلبنا ضم السعيد وأجايي ومعلول
الأهلي الزمالك أحمد مرتضى منصور تركي آل الشيخ
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