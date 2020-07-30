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أمير توفيق يتحدث عن مصير رمضان صبحي وأزارو
الخميس، 30 يوليه 2020 - 21:48
7/30/2020 9:48:36 PM
أمير توفيق يتحدث عن مصير رمضان صبحي وأزارو
حديث مطول مع ثنائي الأهلي محمد فخري وعربي بدر
هدفا تعادل الإسماعيلي ومصر للمقاصة 1/1 (مباراة ودية)
ملخص تعادل الزمالك وطلائع الجيش 1/1 (مباراة ودية)
أهداف فوز الأهلي على الجونة 5-2 (مباراة ودية)
في الدوري
الأهلي
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