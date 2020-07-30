هدفا تعادل الإسماعيلي ومصر للمقاصة 1/1 (مباراة ودية)

الخميس، 30 يوليه 2020 - 10:54

7/30/2020 10:54:32 AM هدفا تعادل الإسماعيلي ومصر للمقاصة 1/1 (مباراة ودية)
الإسماعيلي مصر للمقاصة
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