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أهداف فوز روما على تورينو 2/3 (الدوري الإيطالي)
الخميس، 30 يوليه 2020 - 10:52
7/30/2020 10:52:09 AM
أهداف فوز روما على تورينو 2/3 (الدوري الإيطالي)
كهربا: فتحي أصعب مدافع لعبت ضده
كهربا: كنت ألعب كرة القدم دون معرفة والدي
كهربا: حققت حلم حياتي باللعب للأهلي
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