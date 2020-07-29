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هدف فوز بيراميدز على المصري 0/1 (مباراة ودية)
الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 19:01
7/29/2020 7:01:07 PM
هدف فوز بيراميدز على المصري 0/1 (مباراة ودية)
أهداف فوز الأهلي على الجونة 5-2 (مباراة ودية)
هدف مصطفى فتحي والثاني للزمالك ضد طنطا
هدف تعادل طنطا ضد الزمالك من محمد العشري
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