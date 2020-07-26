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ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 26 يوليه 2020 - 00:55
7/26/2020 12:55:53 AM
ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز إتتر ميلان على جنوى 3-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز بارما على بريشيا 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز لاتسيو على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز أودينيزي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
نابولي
ساسولو
الدوري الإيطالي
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