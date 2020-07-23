ملخص فوز أودينيزي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)

الخميس، 23 يوليه 2020 - 23:16

7/23/2020 11:16:51 PM ملخص فوز أودينيزي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس الدوري الإيطالي أودينيزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
شوقي غريب: لدى طاهر فرصة مع الشباب إذا لم يلعب في الأهلي.. وتريزيجيه سيصبح نجما من نجوم العالم ساعة | مصر
وكيل جيان: لن يتردد في اللعب بالدوري المصري.. الأموال لا تمثل أي عائق ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة التظلمات: يحق الاستئناف على عقوبات السوبر.. ولا يجوز لفرج عامر عقاب لاعبيه بسبب كورونا ساعة | الدوري المصري
لاتسيو يستفيق أمام كالياري ويحجز مقعده في دوري الأبطال لأول مرة منذ 12 عاما 2 ساعة | أوروبا
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: حالة كل اللاعبين مطمئة وهذا موقف الإنتاج الحربي.. وطلب للأندية 2 ساعة | الدوري المصري
ساري بعد الخسارة من أودينيزي: المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط 2 ساعة | أوروبا
مدرب أودينيزي بعد الفوز على يوفنتوس: سعيد لأن ساري لن يحتفل هنا 3 ساعة | أوروبا
راديو راي: والد ميسي يستعد لمناقشة انتقال نجله إلى إنتر 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك