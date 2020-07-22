محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز ميلان على ساسولو 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 01:16
7/22/2020 1:16:24 AM
ملخص فوز ميلان على ساسولو 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإنتاج: إصابة مختار مختار بـ كورونا
أحمد مرتضى يكشف كواليس استاد الزمالك الجديد
الاتفاق: علاقتنا بـ أزارو انتهت
اتحاد الكرة يكشف عن إصابة 18 فردا بـ كورونا في صفوف الإنتاج
الدوري الإيطالي
ميلان
ساسولو
في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيولي يعلن انتهاء موسم رومانيولي
ساعة |
أوروبا
ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم في الأهلي آخر موسمين
2 ساعة |
الدوري المصري
طارق مصطفى: أتمنى بقاء تريزيجيه في إنجلترا.. كوكا ظُلم ولا خلافات مع البدري
2 ساعة |
منتخب مصر
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تقليل الوديات أفضل.. ولا مشكلة في إقامة مباراة الأهلي وسموحة
2 ساعة |
الدوري المصري
مرتضى منصور: الزمالك يمتلك أكثر من 130 مليون جنيه ولا نحتاج لحملات دعم
3 ساعة |
الدوري المصري
الإنتاج الحربي: مختار مختار ضمن المصابين بكورونا.. وهذا ما كان على اتحاد الكرة القيام به
3 ساعة |
الدوري المصري
رسميا - بيولي مستمر مع ميلان حتى صيف 2022
3 ساعة |
أوروبا
تريزيجيه: أغلقنا كل الأبواب أمام أرسنال.. أتمنى تكرار ما فعلته في تركيا وبلجيكا مع أستون فيلا
3 ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مرتضى منصور: الزمالك يمتلك أكثر من 130 مليون جنيه ولا نحتاج لحملات دعم
تريزيجيه: أغلقنا كل الأبواب أمام أرسنال.. أتمنى تكرار ما فعلته في تركيا وبلجيكا مع أستون فيلا
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول إلغاء وديته أمام الزمالك
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تقليل الوديات أفضل.. ولا مشكلة في إقامة مباراة الأهلي وسموحة
الإنتاج الحربي: مختار مختار ضمن المصابين بكورونا.. وهذا ما كان على اتحاد الكرة القيام به
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا
2
تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
3
في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ"
4
خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك