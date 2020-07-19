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أهداف فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد (كأس إنجلترا)
الأحد، 19 يوليه 2020 - 23:21
7/19/2020 11:21:44 PM
أهداف فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد (كأس إنجلترا)
أهداف فوز ميلان الساحق على بولونيا 5-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز أرسنال على مانشسستر سيتي (كأس إنجلترا)
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هدفا تعادل هيلاس فيرونا وأتالانتا (1-1) في الدوري الإيطالي
تشيلسي
يونايتد
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