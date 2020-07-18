هدفا تعادل هيلاس فيرونا وأتالانتا (1-1) في الدوري الإيطالي

السبت، 18 يوليه 2020 - 21:21

7/18/2020 9:21:05 PM هدفا تعادل هيلاس فيرونا وأتالانتا (1-1) في الدوري الإيطالي
أتالانتا هيلاس فيرونا في إيطاليا الدوري الإيطالي
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