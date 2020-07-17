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حسام الزناتي: قدمت استقالتي من المسابقات بسبب تأجيل لقاء القمة بالدوري
الجمعة، 17 يوليه 2020 - 10:31
7/17/2020 10:31:30 AM
حسام الزناتي: قدمت استقالتي من المسابقات بسبب تأجيل لقاء القمة بالدوري
أهداف فوز إنتر على سبال (4-0) في الدوري الإيطالي
هدفا تعادل الإسماعيلي وأسوان وديا قبل استئناف الدوري
ملخص الـ "تراي ماتش" بين لاعبي الأهلي على ملعب التتش
الأهلي
الزمالك
حسام الزناتي
اتحاد الكرة
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