محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز إنتر على سبال (4-0) في الدوري الإيطالي
الجمعة، 17 يوليه 2020 - 01:26
7/17/2020 1:26:42 AM
أهداف فوز إنتر على سبال (4-0) في الدوري الإيطالي
إنتر
سبال
الدوري الإيطالي
في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيتيين: أتمنى بقائي مع برشلونة في دوري الأبطال.. لكن لا أعرف مصيري
19 دقيقة |
أوروبا
الكشف عن نظام قيد الدوري المصري للموسم المقبل "مشكلة إفريقية"
25 دقيقة |
إفريقيا
حاسة زيدان السادسة
35 دقيقة |
أوروبا
حاسة زيدان السادسة
ساعة |
أوروبا
ليلة ملكية - كورتوا: تلقيت رسائل من مشجعي برشلونة يقولون لي أصمت
ساعة |
أوروبا
ليلة ملكية - زيدان: لقب الدوري يُسعدني أكثر من دوري الأبطال.. لا كلمات تصف شعوري
ساعة |
أوروبا
ليلة ملكية - فلورنتينو بيريز: زيدان هدية من السماء.. وبنزيمة يستحق الكرة الذهبية
ساعة |
أوروبا
ليلة ملكية - لقب كل 19 مباراة.. إرث زيدان يزداد في ريال مدريد
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حاسة زيدان السادسة
الـ 34.. ريال مدريد بطلا لإسبانيا لأنه "لا يمكن لأي أحد نزع شغفي مني"
ليلة ملكية - زيدان: لقب الدوري يُسعدني أكثر من دوري الأبطال.. لا كلمات تصف شعوري
ليلة ملكية - سيرخيو راموس.. القائد الحاسم وصاحب اللقطة الأخيرة
ليلة ملكية - كيف حول زيدان ريال مدريد لمنظومة دفاعية لا تُقهر
الأكثر مشاهدة
1
رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد
2
مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته
3
مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث
4
الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك