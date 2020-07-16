محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
فيديوهات
رائجة
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص الـ "تراي ماتش" بين لاعبي الأهلي على ملعب التتش
الخميس، 16 يوليه 2020 - 17:11
7/16/2020 5:11:18 PM
ملخص الـ "تراي ماتش" بين لاعبي الأهلي على ملعب التتش
أهداف تعادل يوفنتوس وساسولو المثير (3-3) في الدوري الإيطالي
هدفا تعادل بولونيا ونابولي (1-1) في الدوري الإيطالي
أهداف فوز ميلان على بارما (3-1) في الدوري الإيطالي
أهداف فوز أتالانتا الساحق على بريشيا (6-2) في الدوري الإيطالي
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: إصابة كوكا وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس اليونان
29 دقيقة |
المحترفون
مباشر صراع البقاء – إيفرتون (0) أستون فيلا (0) عرضية المحمدي كادت تتسبب في الأول
35 دقيقة |
أوروبا
سلبية المسحة الرابعة لـ بيراميدز
42 دقيقة |
الدوري المصري
تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام إيفرتون
ساعة |
الدوري الإنجليزي
روبرتسون: سنتعلم من درس السقوط أمام أرسنال
ساعة |
الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: جالاتا سراي يتحرك رسميا لضم تريزيجيه
ساعة |
المحترفون
اللقب السادس خلال 235 يوما.. فلامنجو يتوج بـ كامبيوناتو كاريوكا
ساعة |
أمريكا
البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر
3 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مباشر صراع البقاء – إيفرتون (0) أستون فيلا (0) عرضية المحمدي كادت تتسبب في الأول
تقرير: إصابة كوكا وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس اليونان
تقرير تركي: جالاتا سراي يتحرك رسميا لضم تريزيجيه
سلبية المسحة الرابعة لـ بيراميدز
في الجول يكشف – تطورات جديدة في ملف مستضيف دوري أبطال إفريقيا.. ومصدر: كل الخيارات متاحة
الأكثر مشاهدة
1
رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد
2
مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته
3
مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث
4
الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك