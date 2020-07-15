أهداف فوز أتالانتا الساحق على بريشيا (6-2) في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 00:56

7/15/2020 12:56:14 AM أهداف فوز أتالانتا الساحق على بريشيا (6-2) في الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي أتالانتا بريشيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني يكشف موقف الأجانب الموسم المقبل.. ويختار لاعبا تمنى ضمه من الأهلي لـ الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الجنايني وحطب يتحدثان عن مدة المجلس المقبل.. وجديد التقدم لاستضافة دوري الأبطال 2 ساعة | منتخب مصر
المدير التنفيذي للجنة الأولمبية: مشكلة اتحاد الكرة الحالية تعود لـ 2017.. وقادرون على استضافة كأس العالم 2 ساعة | مصر
الجنايني يوضح كواليس عودة الدوري واللاعبين الأجانب.. ومفاجأة سارة بشأن الرابطة 2 ساعة | الدوري المصري
وزير التموين عن أزمة نادي القرن: الأهلي سجل العلامة.. والزمالك تقدم بطلب وجار البحث والتدقيق 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر: هؤلاء متميزون بدنيا.. والحضري كان استثنائيا 3 ساعة | مصر
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: لا أتوقع حضور الجمهور لمباريات إفريقيا حال استضافتها 3 ساعة | إفريقيا
الجنايني يكشف: تدخله الوحيد في عقوبات السوبر وموقف حزن فيه من الأهلي.. و"غالي كان ضمن اللجنة" 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك